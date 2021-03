Tahtasız: “Güney kampus bir an önce açılmalıdır”

CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Rektör Öztürk ile pandemi süreci, Hitit Üniversitesi’nin mevcut durumu, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar konusunda istişareler yapan Tahtasız ve Tokgöz, Çorum’un geleceğine ışık tutacak olan Güney Kampus projesinin hızlandırılmasını talep ettiler.

2018 yılında temeli atılacağı ifade edilen Güney Kampüsün tam bir ‘sağlık merkezi’ olarak düşünüldüğünü, ilimizin çehresini değiştirecek bir proje olduğunu ifade eden Tahtasız, “Burada tıp fakültesi, veterinerlik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, kongre merkezi, 200 yataklı hastane, sağlık bilimleri fakültesi, deney hayvanları araştırma merkezi, sağlık hizmetleri meslek yükse okulu, kapalı spor salonu, yüzme havuzundan oluşan bir sağlık merkezi yapılması projede bulunmaktadır” dedi.

Tahtasız, bu projeyi CHP olarak çok önemsediklerini ve bir an önce tamamlanması için her türlü çalışmanın yapılmasını talep ettiklerini bildirerek, bu doğrultuda üzerlerine düşen görevi memnuniyetle yerine getireceklerini kaydetti.

Mehmet Tahtasız, “Pandemi döneminde yaşananlar genel anlamda bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini ve vazgeçilmezlik özelliğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Üniversiteler sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik kalkınma için gerekli olan önemli temel kuruluşlardır. En önemli alt yapı insan alt yapısıdır. İdari personellerin tercih edeceği bir il olmamız gereklidir. Dünyanın Merkezi, Hititlerin başkenti Çorum’umuzu hoşgörü, çağdaş bir bilim merkezi yapalım” diye konuştu.

Rektör Ali Osman Öztürk ise Kuzey Kampüs’de çalışmaların hızla devam ettiğini, Güney Kampüs’ün ise ihale aşamasında olduğunu belirterek, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim göreceği kısımların bir an önce bitirilmesi için gayret göstereceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız ve Tokgöz’e teşekkür etti.

(Haber Merkezi)