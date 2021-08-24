Tahtasız genç çifti kutladı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Seda Kulak ve Can Dalkılıç çiftinin düğün törenine katıldı.

Zehra – İsmail Kulak çiftinin kızları Seda ile Ayten – Arap Dalkılıç çiftinin oğulları Can, Yıldızpark Düğün Salonu’ndaki törenle hayatını birleştirdi.

Törene katılan İl Başkanı Tahtasız, Kulak ve Dalkılıç ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(Aliye ÖNCEL)

