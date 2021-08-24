Tahtasız genç çifti kutladı
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Seda Kulak ve Can Dalkılıç çiftinin düğün törenine katıldı.
Güncel 24.08.2021, 21:19
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CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Seda Kulak ve Can Dalkılıç çiftinin düğün törenine katıldı.
Zehra – İsmail Kulak çiftinin kızları Seda ile Ayten – Arap Dalkılıç çiftinin oğulları Can, Yıldızpark Düğün Salonu’ndaki törenle hayatını birleştirdi.
Törene katılan İl Başkanı Tahtasız, Kulak ve Dalkılıç ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.
(Aliye ÖNCEL)
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