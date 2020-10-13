Tahtasız, Gelecek Partisi’ni ağırladı

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, beraberinde İl Sekreteri Çağdaş Can, İl Teşkilat Başkanı Halil Kurt, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman ve Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar ile birlikte CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Tahtasız ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında ülke ve Çorum gündemi değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gökhan Külcü’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)