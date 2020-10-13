Son Dakika

Tahtasız, Gelecek Partisi’ni ağırladı

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Gökhan Külcü ve beraberindeki heyet, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a iade-i ziyarette bulundu.

Güncel 13.10.2020, 19:50
150
Tahtasız, Gelecek Partisi’ni ağırladı

Gelecek Partisi İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, beraberinde İl Sekreteri Çağdaş Can, İl Teşkilat Başkanı Halil Kurt, Merkez İlçe Başkanı Levent Batman ve Kadın Kolları Başkanı Selma Bayraktar ile birlikte CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek İl Başkanı Tahtasız ve İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaret sırasında ülke ve Çorum gündemi değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gökhan Külcü’ye teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
10°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:20
Güneş 06:43
Öğle 12:31
İkindi 15:37
Akşam 18:09
Yatsı 19:28

Gelişmelerden Haberdar Olun

@