Tahtasız, Esenyurt’taki ziyaret ve etkinliklere katıldı

Buluşmaya CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.

Tahtasız, Esenyurt İlçesi’nde görev alırken, toplantı, ziyaret ve etkinliklere katıldı.

23 Haziran İBB seçiminin yıldönümünde Esenyurt İlçe Örgütü yöneticileri ve il dışından gelen parti yöneticileri hep birlikte esnaf ziyaretleri öncesi kahvaltı programında bir araya geldi.

Daha sonra geniş çaplı esnaf ziyareti ve halkla buluşma etkinliği düzenlendi.

Buluşmayla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “2. İstanbul zaferimizin 2. yıldönümünde Esenyurt ilçemizdeyiz. Önce Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarıyla hemşerilerimize teşekkür edip, taleplerini dinledik, sonra muhtarlarımızla buluştuk. Bugün 23 Haziran, İBB seçim zaferinin yıldönümü. Pandemiye rağmen durmadan sürdürdüğümüz çalışmalarımıza her gün seçim varmış gibi devam edeceğiz. Bu sabah mahalle temsilcilerimiz ile programlarımızı yapıp belirlenen bölgelerde esnaf ziyaretlerimizi yaparak Genel Başkanımız, İBB Belediye Başkanımız ve Esenyurt Belediye Başkanımızın selamlarını ileterek projelerimizi anlattık. Tüm halkımıza verdikleri destek için tekrar teşekkür ederiz. İnandık, çok çalıştık, tüm Türkiye hep birlikte başardık. Bütün demokrasi sevdalılarının eline, yüreğine sağlık… Halkın iktidarını el birliği ile kuracağız. Yüzler gülüyor, gözler ışıldıyorsa her şey daha da güzel olacak demektir” dedi.

CHP örgütleri, “2 yıl sonra aynı yerde” sloganıyla İstanbul’un 39 ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

81 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, partinin gençlik ve kadın kolları gruplar halinde esnafı dinleyerek, 2 yıl önce kazanılan zaferden dolayı tekrar teşekkür ettiler.

Esenyurt’taki etkinliklere; Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, İlçe Sekreteri Erdal Düzcü, Belediye Başkan Yardımcıları, İl Başkan Yardımcısı Server Gökmen, Geçmiş Dönem İlçe Başkanları ve İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri ve Mahalle Başkanları ve yönetimleriyle birlikte katıldı.

CHP heyeti, Esenyurt Muhtarlar Derneği’ni de ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

(Haber Merkezi)

