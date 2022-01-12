Tahtasız, emeklilerin sorunlarını dinledi

Asgari ücrete yapılan % 50 zammın emekliye de yansıtılması gerektiğini ifade eden Tahtasız, tüm emeklilerin % 50 zam beklediğini, ama bunun olmadığını kaydetti.

Hükümetin kaşıkla verip kepçeyle almaya devam ettiğine vurgu yapan Tahtasız, enflasyonun artması nedeniyle emekli maaşının alım gücünün kalmadığını belirtti.

Tahtasız, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve Merkez İlçe yöneticisi Yurdal Topakkaya ile birlikte Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Başkan Kınıklı ve yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür eden ve başarılar dileyen Tahtasız, CHP iktidarında emeklilerin insan onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve refah seviyelerinin yükselmesi için gereken her türlü önlemi alacaklarını vurgulayarak, İntibak Yasasının çıkartılacağını ve emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payının kaldırılacağını bildirdi.

Başkan Kınıklı, Tahtasız ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, CHP’nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun emeklilere yönelik çalışmalarını, gayretlerini, tutumlarını, projelerini taktirle izlediklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirmesiyle bayramlarda ikramiye aldıklarını ancak bu ikramiyenin yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirten Kınıklı, ikramiyenin güncellemesi gerektiğini kaydetti.

CHP İl Başkanı Tahtasız da, Hükümetin, emekli maaşlarını alt sınır olarak 2 bin 500 liraya yükseltmesinin yetersiz olduğunu anlatarak, “Geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız, hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz zaten. Eğer bir sosyal devlette yaşıyorsanız, bu devletin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir' diye bir tanımı Anayasa'da yer almışsa, sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor” dedi.

Tahtasız, yapılan maaş ve ücret artışlarının, yeni yılla birlikte birçok mal, hizmet ve vergilere gelen zamlarla daha ilk günden eridiğinin altını çizerek, emeklilere insan onuruna yaraşır, onların refah seviyesini yükseltecek bir zam oranının verilmesi gerektiğini söyledi.

