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Tahtasız, Çorum’un temel sorunlarını Kılıçdaroğlu’na iletti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarına Çorum’un temel sorunları hakkında bilgi verdi.

Güncel 05.06.2020, 10:31
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Tahtasız, Çorum’un temel sorunlarını Kılıçdaroğlu’na iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez yetkilileri ve 81 il başkanının katılımı ile birlikte telekonferans sistemi yöntemiyle değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantıya katılan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, parti çalışmaları, Çorum’daki mevcut durum ve ilimizin temel sorunları hakkında bir konuşma yaparak talepleri iletti.
Telekonferans toplantısında parti çalışmaları ve gündem değerlendirildi.

(Haber Merkezi)

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