Tahtasız: “Bayramı buruk kutluyoruz”

CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen programa İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Başkanı Tahtasız, Milletvekili Köse’nin yolda trafik kazası olması sebebi ile programa biraz gecikmeli katılacağını vurguladı.

Daha sonra söz alarak katılımcıları selamlayan Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, şahsı ve yönetimi adına Kurban Bayramı’nı kutladı. Önümüzdeki seçimlerdeki bayramı inşallah CHP iktidarında kutlamayı temenni eden Tokgöz, Kurban Bayramı’nın sevgiye, barışa, kardeşliğe hoşgörüye ve güzel yarınlara umut olmasını diledi.

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da katılımcıların bayramını kutlarken, daha sonra söz alan İl Başkanı Tahtasız, tüm katılımcıların, partililerin ve Çorumluları bayramını kutladı. Kurban Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, başarı, adalet ve sevgi getirmesini dileyen Tahtasız, Arife günü vatandaşların ucuz ekmek kuyruğu beklediğine dikkati çekerek, halkın zamlar ve hayat pahalılığı nedeniyle zor günler yaşadığını hatırlattı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız konuşmasında şunları söyledi: “Kurban Bayramı'na erişmiş olabilmenin mutluluğunu, heyecanını ve huzurunu yaşarken, diğer taraftan da her gün gelen zamların, hayat pahalılığının, yüksek enflasyonun getirdiği buhran sonucu sıkıntılı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Her mahallede ekmek kuyruğu var. Bu iktidar halkı yoksullaştırdı. Bu nedenle buruk bir bayram yaşıyoruz. Yolsuzluğun ve yoksulluğun halkı inlettiği bir dönemden geçiyoruz. Kadınlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, avukatlarımıza, halkımıza yönelik şiddet ve cinayetlerin tırmanışa geçtiği, yoksulluğun, işsizliğin, intiharların ülkemize karabasan gibi çöktüğü bu günlerde eriştiğimiz mübarek Kurban Bayramının sevincini maalesef tam anlamıyla yaşayamıyoruz.

Tüm olumsuzluklara rağmen bu sıkıntılı ve zor günlerin yerini CHP iktidarı ile birlikte refah, huzur, barış, aydınlık dolu günlerin alacağına olan inancımız tamdır. Bayramlar barış, dayanışma, paylaşma ve hoşgörü günleridir. Bizler binlerce yıllık tarihimizde gelenekselleşen bu yüce değerleri bayram günleriyle sınırlamayıp hayatımızın her anına ve alanına yayarsak bütün zorlukları aşar, bütün hayatımızı bayram tadında geçirebiliriz. Yeter ki el ele, omuz omuza verelim, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Yoksulluğu yenmek, yolsuzluğu, adaletsizliği yenmekle mümkündür. Ülkemizi ve ulusumuzu el birliğiyle bayram tadında günlere çevirebileceğimize olan büyük inancımla bayramınızı kutluyor, sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum.”

Bayramlaşma programında karşılıklı sohbet edilerek, parti çalışmaları değerlendirildi. Tahtasız, programa katılan basın mensuplarının da bayramlarını kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)