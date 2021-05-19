Tahtasız: “19 Mayıs ruhu, yolumuzu aydınlatıyor”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “19 Mayıs 1919, varolan yozlaşmış ve teslimiyetçi durumu reddederek bağımsız ve yeni bir hayat kurmak için yola çıkmanın günüdür” ifadesini kullandı.

Tahtasız, Türkiye’nin yaşadığı problemlerden kurtuluş reçetesinin Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak olduğunu belirtirken, Samsun’a çıkış gerekçelerinin yaşadığımız sorunların çözümüne dair fikirler olduğunu ifade etti.

Gençlere seslenen Tahtasız, “İnanıyorum ki gençlerimiz, azim ve kararlılıkla, cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır” dedi.

Tahtasız, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere emanet etmek üzere, Cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün, 19 Mayıs 1919’un 102. yıldönümündeyiz.

16 Mayıs 1919’da Dersaadet’ten ayrılarak Samsun’a doğru yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ardından gelen idam fermanını halkın vicdanına sığınarak yırtıp atmış, bağımsızlık için ölümü dahi göze almıştır.

Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs; emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı, onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır.

Şanlı kurtuluş destanımızın ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyetimizin doğum günü kutlu olsun.” (Haber Merkezi)

