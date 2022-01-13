Tahsin Şahin’den kongre daveti

Sosyal medya hesabından “Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odamızın Çok Kıymetli Üyeleri ve Değerli Esnaf Kardeşlerim” başlığı ile bir mesaj yayınlayan Tahsin Şahin, odalarının olağan kongresinin 16 Ocak 2022 Pazar günü saat 11.00’de Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi’nde yapılacağını hatırlattı.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Şahin mesajında şu görüşlere yer verdi: “Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz kongremizde “Bilgi, Birikim ve Tecrübemizle” sizlere tekrar hizmet etmekten mutluluk ve onur duyacağız. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren güleryüzlü, hakkaniyetli, adil ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla siz saygıdeğer üyelerimize ve Çorumlu hemşerilerimize hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Odamızı daha güçlü, itibarlı, üyelerinin 24 saat emrinde olan bir kurum haline getirdik. Yeni dönemde de sizlerin destekleriyle hizmet çıtamızı daha üst seviyelere çıkararak şoför ve nakliyeci esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulumuzun şimdiden tüm şoför ve nakliyeci esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

