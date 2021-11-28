Tahsin Şahin’den CHP İl Başkanlığı’na ziyaret
Güncel 28.11.2021, 18:32
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Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticilerinin katıldığı ziyaret sırasında şoför ve nakliyeci esnafının sorunları ile ilimizin gündemi ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’e teşekkür etti ve başarılar diledi.
(Uğur GÖRKEM)
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