Tahsin Şahin mazbatasını aldı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Tahsin Şahin, seçim kurulundan mazbatasını aldı. Şahin, “Yeni dönemde hizmet çıtamızı birlik ve beraberlik içerisinde daha üst seviyelere yükselteceğiz” dedi.

Tahsin Şahin, geçtiğimiz Pazar günü yapılan ve kendisiyle birlikte 4 adayın yarıştığı Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası olağan genel kurulunda 170 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi. Şahin, yeni yönetimiyle birlikte seçim kuruluna giderek mazbatasını teslim aldı.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, “Bizleri bu göreve yeniden layık gören tüm şoför ve nakliyeci esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte omuzumuza yüklenen bu görevin bilinciyle hareket ederek ustalık devresinde daha iyi hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah hizmetlerimiz tüm üyelerimiz için kaldığı yerden devam edecektir” şeklinde konuştu.

Tahsin Şahin seçim kurulundaki mazbata töreninin ardından kamyoncular garajına giderek şoför ve nakliyeci esnafıyla bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Şahin, oda üyelerine teşekkür etti. Şahin, “Beni tekrar göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. İşimiz çok zor ama el ele verdiğimiz sürece aşamayacağımız sorun yok. Çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMİN KAZANANI ESNAFLARIMIZ”

Yeni dönemde de gece gündüz demeden, 24 saat esasına göre çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Tahsin Şahin, “Ekibimle beraber ‘Güçlü şoför, güçlü Çorum’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, artık hizmet çıtasının yükseltilmesi zamanıdır. Tüm kuruluşlarla yine güzel diyaloglar içerisinde, şoför esnafımıza en güzel hizmeti vermek için çalışacağız. Daha öncede ifade ettiğim gibi bu seçimde kaybeden hiçbir arkadaşımız yoktur. Yine şoför ve nakliyeci esnafımız kazanmıştır. Bundan böyle birlikte daha çok çalışacağız” diye konuştu.

ODA BAŞKANLARI ŞAHİN’İ KUTLADI

Tahsin Şahin’in mazbata törenine Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi, Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak da katıldı. Oda başkanları, Tahsin Şahin ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

