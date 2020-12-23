Tahsin Kaleli hayatını kaybetti

Nevin Kaleli’nin eşi, banka emeklisi Özlem Kaleli ile taksici esnafından Özkan Kaleli’nin babası, Çorumspor eski yöneticilerinden ve Deniz Kızı Oyun Salonu ortaklarından Hakan Yalçınkaya’nın akrabası olan Tahsin Kaleli, Covid-19’dan dolayı tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün saat 12.30’da hastane morgundan alındıktan sonra saat 13.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)