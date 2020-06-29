Taburcu olan Türkoğlu, geçmiş olsun dileklerine teşekkür etti

Türkoğlu, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere de teşekkürlerini ifade etti.

Türkoğlu, Cuma günü Hırdavatçılar Arastası’nda otomobilinin aniden kontrolden çıkması sonucu bir dükkanın duvarına çarpmış, önemli bir yara almamasına rağmen, kontrol amaçlı olmak üzere Özel Elitpark Hastanesi’ne yatırılmıştı.

Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da, önceki gün Adnan Türkoğlu’nu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Pandemi süreci nedeniyle ziyaretlerin sınırlı olmasına karşılık, Türkoğlu’na telefon ve mesajla sayısız geçmiş olsun dileği geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz de, Türkoğlu’na telefonla geçmiş olsun mesajı iletenler arasında yer aldı.

Türkoğlu da, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Yaşadığım talihsiz kaza sonucu telefonla arayarak, mesaj çekerek, çiçek göndererek, basın ve sosyal medya aracılığı ile güzel dileklerini ileten tüm yakın dost, akraba ve hemşehrilerime en içten teşekkürlerimi iletir, saygılar sunarım” dedi. (Haber Merkezi)