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Tablolarla süslenmiş şiirler

Eğitimci-şair Sevde Çakır Özkemer, kitabındaki şiirlerini tablolarla süsleyerek farklı bir sunum sağladı. Şair, şiirlerini görselleştirmeye çalıştığını belirterek, yeni kitabında ise, uygun fon müziğinde okuduğu şiirleriyle, “sesli kitap” hazırlığında olduğunu söyledi.

Tablolarla süslenmiş şiirler

Eğitimci-şair Sevde Çakır Özkemer, kitabındaki şiirlerini tablolarla süsleyerek farklı bir sunum sağladı. Şair, şiirlerini görselleştirmeye çalıştığını belirterek, yeni kitabında ise, uygun fon müziğinde okuduğu şiirleriyle, “sesli kitap” hazırlığında olduğunu söyledi.

27 Mart 2020 Cuma 21:00
Tablolarla süslenmiş şiirler

“Sew’ginin Rengi” isimli geçen yıl çıkan şiir kitabının, ismini, “sew-dikiş dikmek” anlamına gelen bir şarkı programından aldığını anlatan Sevde Çakır Özkemer, “Düşündüm ki yalnızca Sevde'nin düşüncesinin renkleri olmamalı, hayata dikiş tutmayı öğrenecek her bireyin rengi olmalı ki, herkes şiirlerimden bir pay bulsun kendisine” dedi.

Özkemer, “Yaşama değer katan, kalpten kalbe geçen yolda; gönül dostlarını buluşturan şiir, felsefe, müzik, dans ve resim armonisi ile sanata farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaç edindim” ifadelerini de kullandı.

(Haber Merkezi)

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