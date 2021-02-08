Tabip Odası’ndan yeni eğitim kliniklerine ziyaret

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevim Aslan ve klinik hekimleri ile eğitim kliniği olma sürecinin zorlukları ve mevcut durumun yürütülmesindeki ihtiyaçlar konuşuldu. Asistanlar ve Tıp Fakültesi öğrencileri için çok faydalı olan bu hizmeti gerçekleştiren hocalarımıza teşekkür edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Sevim Aslan, “Kulak Burun Boğaz kliniğimize yapılan bu ziyaret dolayısıyla teşekkür ediyorum.

Eğitim ve öğretimin öncelikli görevimiz olduğu bilincinden hareketle, uzun ve zorlu bir hazırlık dönemi sonrası Tıpta Uzmanlık Kurulu’na uzmanlık eğitimi yetkilendirmesi için başvurduk. Kurulun 102. toplantısında asistan eğitiminde yetkilendirme almış olmamız heyecan ve gurur verici olmuştur. Bu süreçte özellikle emeği gecen Op. Dr. N. Burak Uğurlu, Dr. Ögr. Üyesi Serdar Yerlikaya’ya teşekkür ediyorum. Yine desteklerinden dolayı Dekanımız Sn. Meral Gülhan’a ve Başhekimimiz Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye de teşekkürlerimi sunmak isterim.

Tıp öğrencilerinin ve asistan eğitiminin uzun soluklu bir süreç olduğu düşünüldüğünde umuyorum ki bu süreç aksamadan ve kalitesi daha da artarak devam edecektir. Hem sağlık hizmetleri (poliklinik ve ameliyat) hem de eğitim-öğretim de sunulan hizmet kalitesini arttırabilmek için fiziksel donanım eksiklerimiz mevcuttur. Bu eksikliklerimizin de en kısa sürede giderileceğini ümit ediyorum ” dedi.

Tabip Odası heyeti daha sonra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın Yan Dal Uzmanlık verme yetkisi almasından dolayı Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli nezdinde bilim dalı öğretim üyelerine “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

TIP FAKÜLTESİ YÖNETİMİNE TEŞEKKÜRLER

Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak, kovid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin görüldüğü şu günlerde bile Tıp Fakültesi yönetiminin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, “Daha önce eğitim kliniği olan bölümlerimize ilaveten iki anabilim dalı ve bir bilim dalı daha bu hakkı kazanmıştır. Halen eğitim kliniği olmayan birimlerimiz için de çalışmaların devam ettiğini görmekten memnun oluyoruz. Bu anabilim dallarının da kısa zamanda eğitim kliniği hüviyetini kazanacağını umuyoruz. Fakültemizin akademik kadrosunun gerek tıp ve uzmanlık eğitimi gerekse sağlık hizmetlerindeki önemli çalışmalarını takdirle karşılıyor ve devamını diliyoruz. Tüm bu çalışmaları yürüten başta Sayın Dekanımız Prof. Dr. Meral Gülhan olmak üzere tüm Tıp Fakültesi akademisyenlerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)