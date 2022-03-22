Tabip Odası’ndan renkli Tıp Balosu

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve yönetimi, doktorlar, diş hekimleri, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ve misafirlerin büyük bir ilgi ve beğenisiyle karşılanan gece, tüm tıp camiasını bir araya getirdi.

Sunuculuğunu Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Elif Beyza Kaplan’ın gerçekleştirdiği gece, Covid 19 pandemisi nedeniyle şehit olan Uzm. Dr. Ahmet Özsakarya ile Aile Hekimi Dr. Şerafettin Boyacı ve görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Gecenin açılış konuşmasını Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak yaptı. Daha sonra İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı bir konuşma yaparak hekimlerin Tıp Bayramı’nı kutladı.

Meslekte 40 yılı dolduran hekimlerden Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Uzm. Dr. Erol Uysal, Uzm. Dr. Haluk Özalp ve Dr. Ali Güler’e “teşekkür belgesi” Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak tarafından verildi.

Daha sonra 2018-2020 döneminde Çorum Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Çağatay Çağlar’a gösterdiği üstün hizmetler ve İstanbul Marmara Üniversitesi’nde göreve başlaması nedeniyle hazırlatılan plaket İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı tarafından verildi.

İlimizde “Yılın Doktoru” seçilen Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş’a teşekkür belgesi ise Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş tarafından taktim edildi.

Son olarak gecenin ana sponsoru Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur ve destek veren diğer sponsorlar Kerman Mobilya Sahibi Gökhan Kerman, Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ve BİYOİST Danışmanlık, Eğitim, Araştırma ve Yazılım Hizmetleri kurucusu Doç. Dr. Emre Demir’e teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı tarafından verildi.

Turkuaz Evler ve İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Sabur’un katkılarıyla bir çekiliş gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler ve ilgili firmalardan yapılacak alışverişlerde kullanılabilecek 50bin TL’lik indirim çeki sahiplerini buldu. Serkan Sabur hekimlerin tıp bayramını kutladıktan sonra misafirler Samsun’dan gelen sanatçı Deniz Soydan ve ekibinin harika müzik ziyafetiyle gönüllerince eğlendiler.

(Haber Merkezi)