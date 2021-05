Tabip Odası’ndan Eczacılar’a ziyaret

ECZACI-HEKİM BİRLİKTELİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, kendilerine karşı gösterilen yakın ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eczacı-hekim birlikteliği teşhisten tedaviye giden sağlık yolunda çok önemlidir. Covid-19 pandemisinin ön cephesinde büyük bir özveriyle çalışan eczacılarımızı kutluyorum. Çorum Tabip Odası ile Eczacı Odası birlikte yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapabiliriz. Bunun için iletişime her zaman açığız” dedi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler ise ziyaretten meslektaşları adına memnuniyetini belirtirken, insan hayatı için gece gündüz çalışan çok kutsal bir mesleğe sahip hekimlerle yan yana çalışmaktan gurur duyduklarını söyledi. Güler, halkın sağlığının sürdürülebilmesi için hayata geçirilecek her türlü projeye hazır olduklarını belirtirken, pandeminin bu anlamda bir an önce aşılarla, tedbirlerle bitmesini, yeni çalışmalara fırsat tanımasını diledi. (Haber Merkezi)