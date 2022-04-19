Tabip Odası’nda yeni yönetim belirlendi

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren kongrenin birinci gününde genel kurul, ikinci gününde ise seçimler yapıldı.

İlk gün yapılan genel kurulun divan başkanlığını İlker Uzeli yaparken, divan üyeliğini ise Özgür Koçak ile Eşref Şenay yaptı.

Genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları ve 2022-2023 dönemi tahmini bütçe okunarak ibra edildi. İkinci günkü toplantıda ise yeni yönetimde görev alacak üyelerin seçimi yapıldı.

Çarşaf liste usulü ile yapılan seçimde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak ile Dr. İlker Uzeli başkanlığında oluşturulan iki liste yarıştı. Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu listesinde Veli Nayman, Musa Ekici, Aziz Cengiz ve İlker Uzeli yer aldı.

Onur Kurulu ise Doç. Dr. Ümit Görkem, Uzm. Dr. Celal Arslan, Uzm. Dr. Erol Uysal ve Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım’dan oluştu. Dr. Mesut Yetkin, Dr. Selçuk Önce ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Ayaz denetleme kurulunda yer alırken, Uzm. Dr. Şahatayi Şahin, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu, Doç. Dr. Murat Kendirci, Uzm Dr. Zafer Boyacıoğlu ve Dr. Cengiz Keleş Büyük Kongre Delegeleri olarak seçildi.

Çarşamba günü İl Seçim Kurulu’ndan mazbata alınmasından sonra, ilk yönetim kurulu toplantısında Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak’ın yeni oda başkanını olarak yönetim kurulu üyeleri tarafından seçileceği bekleniyor.

(Haber Merkezi)

