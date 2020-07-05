Tabip Odası’nda seçim tamamlandı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren kongrenin birinci günü olan Cumartesi günü genel kurul, ikinci günü olan Pazar günü ise seçimler yapıldı.

Divan başkanlığı ve kâtip üye seçimleri sonrası yapılan oylamaların ardından seçimlere geçildi.

Tek liste halinde yapılan genel kurulda Tabip Odası Yönetim KuruluMustafa Azak, Ayşegül Taylan Özkan, Serkan Güresel, Bekir Ozan Elverici ve Korhan Kanat’tan oluşurken, Büyük Kongre Delegeliğine de Yusuf Karavelioğlu, Ünver Yıldız, İsmail Türker Ejder, İlker Uzeli ve Fikret Purtul seçildi.

Onur Kuruluna Ömer Akkaş, M. Zafer Boyacıoğlu, Ayfer Cerit, Osman Akdurucak ve Alaattin Büyükkakaç seçilirken, Denetleme Kurulu Merve Tarhan, Kazım Çebi ve Bekir Bülent Kepçeli olarak belirlendi.

Yeni seçilen yönetim kurulunun hafta içinde toplanıp Çorum Tabip Odası Başkanı’nı kendi aralarında seçecekleri öğrenildi. (Haber Merkezi)