Tabip Odası’nda mali genel kurul 

Gazi Caddesi Hamoğlu İşhanı’nda bulunan Tabip Odası’nda düzenlenen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na Doç. Dr. Ümit Görkem ve Divan üyeliklerine ise Dr. Türker Ejder ve Dr. Korhan Kanat seçildi.

Tabip Odası’nın bir yıllık çalışma raporu ve mali raporunun oybirliği ile kabulü ile devam eden genel kurulda üyelerin 2021 yılına ilişkin önerileri, dilek ve temennilerde bulunmasıyla kongre tamamlandı.

Kongre sonunda Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak tüm üyelere teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

