Tabip Odası’nda devir teslim

Tabip Odası'nda yapılan devir-teslim törenine halef ve selef başkanların yanı sıra önceki yönetim kurulu üyesi Uzm. Dr. Merve Tarhan, yeni yönetim kurulu üyeleri; Uzm. Dr. Serkan Güreser, Uzm. Dr. Bekir Ozan Elverici ve Dr. Korhan Kanat katıldı. Görevi devreden yönetim adına Doç. Dr. Çağatay Çağlar’a çiçek takdimi yapıldı.

İki yıl görev yapacak olan yeni yönetimi oluşturduklarını belirten Dr Azak, “Öncelikle görev süreleri boyunca çok önemli çalışmaları yapan Dr. Çağatay Çağlar ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyotum. Tabip Odamız hekimlerimizi bir araya getiren çatı kuruluşumuzdur. Biz de hekimler arasındaki diyaloğu arttırmak ve onları bir araya getirmek için çalışacağız. Tüm sağlık çalışanlarına karşı yapılan her türlü haksızlık, hakaret ve şiddete ortak tepki vererek seslerinin daha gür çıkmasını sağlayacağız. Sağlıkta yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıması gibi çok önemli konuların hayata geçirilmesi için çaba göstereceğiz. Hekimlerimize daha huzurlu ve iyi çalışma ortamları sağlayabilmek için yeni yönetimimizle en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Doç. Dr. Çağlar ise iki yıl boyunca kendilerine destek veren üyelerine teşekkür ederek “Görevi gönül rahatlığıyla yeni yönetime bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum ve bundan sonraki süreçte başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)