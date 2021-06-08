Tabip Odası’na ziyaret

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Çorum Tabip Odası’nı ziyaret etti.

Çorum’da bazı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Taşcıer, Çorum Tabip Odası’nda Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Azak ile bir süre sohbet etti.

Beraberinde İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Başkan Yardımcısı Günsel Yetik Erlik ve Merkez İlçe Yöneticisi Seher Bayıral ile birlikte Çorum Tabip Odası’nı ziyaret eden Milletvekili Taşcıer, pandemi sürecinde yaşanan sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı.

Oda Başkanı Azak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Taşcıer ve beraberindekilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

