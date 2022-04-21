Tabip Odası yönetimi yenilendi
Çorum Tabip Odası’nın geçtiğimiz hafta yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Oda Başkanlığı’na seçilen Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak, önceki dönem Oda Başkanı Dr. Mustafa Azak’tan başkanlık görevini teslim aldı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 2 gün süren ve çarşaf liste usulü ile yapılan seçimde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak ile Dr. İlker Uzeli başkanlığında oluşturulan iki liste yarışmıştı.
Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu listesinde Veli Nayman, Musa Ekici, Aziz Cengiz ve İlker Uzeli yer almıştı.
İl Seçim Kurulu’ndan mazbatayı alan Dr. Öğretim Üyesi Özgür Koçak ve ekibi, daha sonra Tabip Odası’nda düzenlenen devir-teslim töreni ile birlikte görevlerine başladılar.
Tabip Odası’nın Onur Kurulu ise Doç. Dr. Ümit Görkem, Uzm. Dr. Celal Arslan, Uzm. Dr. Erol Uysal ve Uzm. Dr. Seyfettin Yıldırım’dan oluşurken, Dr. Mesut Yetkin, Dr. Selçuk Önce ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Ayaz denetleme kurulunda, Uzm. Dr. Şahatayi Şahin, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu, Doç. Dr. Murat Kendirci, Uzm Dr. Zafer Boyacıoğlu ve Dr. Cengiz Keleş Büyük Kongre Delegeleri olarak seçilmişti.
(Taner ŞİMŞEK)
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|62
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