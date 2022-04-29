Tabip Odası, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’la tanıştı
Çorum Tabip Odası’nı yeni yönetimi Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Güncel 29.04.2022, 19:00
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Çorum Tabip Odası Başkanlığı görevine geçtiğimiz hafta yapılan kongre ile seçilen Dr. Özgür Koçak ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Veli Nayman, Doç. Dr. Musa Ekici, Uzm. Dr. Aziz Cengiz ve Dr. İlker Uzeli, Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Tabip Odası’nın yeni yönetimini kutlayarak görevlerinde başarı diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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