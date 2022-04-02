Tabip Odası, Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nü misafir etti
Hitit Üniversitesi Besleme ve Diyetetik Kulübü (BDK) üyesi öğrenciler, Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ile görüştü.
Ziyarette kulüp etkinlikleri hakkında bilgi veren öğrenciler, “Beslenme ve diyetetik alanında faydalı olabilmek, bilgi dağarcığımızı geliştirmek ve etkileşim oluşturmak üzere çıktığımız bu yolda, kulüp olarak her geçen gün hedefimize ulaşabilmek için daha fazla çalışacağız. Mustafa Hocamıza bizleri misafir ettiği ve zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün etkinlikleri üzerine çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam edecek” dediler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Mustafa Azak, üniversite öğrencilerinin bu tip çalışma yürütmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Hitit Üniversitesi’nin büyümesi, yeni yeni bölümler açılması ve öğrenci sayısının artması Çorum için çok önemli. Herkesin bu konuya destek olması lazım. Yeni açılan bölümlerden biri olan Besleme ve Diyetetik öğrencileri halk sağlığına katkı yapacak faaliyetleri yürütüyor. Bu öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|31
|56
|3. Konyaspor
|30
|55
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Sivasspor
|31
|41
|12. Galatasaray
|31
|41
|13. Gaziantep FK
|30
|40
|14. Kasımpaşa
|30
|38
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|50
|4. İstanbulspor
|28
|48
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|28
|43
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|28
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|30
|51
|7. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|8. West Ham United
|30
|48
|9. Aston Villa
|30
|36
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|29
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|29
|32
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|29
|22