Tabip Odası, Beslenme ve Diyetetik Kulübü’nü misafir etti

Ziyarette kulüp etkinlikleri hakkında bilgi veren öğrenciler, “Beslenme ve diyetetik alanında faydalı olabilmek, bilgi dağarcığımızı geliştirmek ve etkileşim oluşturmak üzere çıktığımız bu yolda, kulüp olarak her geçen gün hedefimize ulaşabilmek için daha fazla çalışacağız. Mustafa Hocamıza bizleri misafir ettiği ve zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün etkinlikleri üzerine çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam edecek” dediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Mustafa Azak, üniversite öğrencilerinin bu tip çalışma yürütmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Hitit Üniversitesi’nin büyümesi, yeni yeni bölümler açılması ve öğrenci sayısının artması Çorum için çok önemli. Herkesin bu konuya destek olması lazım. Yeni açılan bölümlerden biri olan Besleme ve Diyetetik öğrencileri halk sağlığına katkı yapacak faaliyetleri yürütüyor. Bu öğrencilerimize emekleri için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)