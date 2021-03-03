Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü’ne ziyaret
Çevre ve Şehircilik Bakanı Danışmanı hemşehrimis Zeki Gül ile işadamı Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 03.03.2021, 19:04 03.03.2021, 19:26
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Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül ile işadamı Ahmet Ahlatcı, ziyarette Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman ile çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman nazik ziyaretlerinden dolayı Zeki Gül ve Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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