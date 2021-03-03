Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü’ne ziyaret

Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül ile işadamı Ahmet Ahlatcı, ziyarette Genel Müdür Mehmet Ali Kahraman ile çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman nazik ziyaretlerinden dolayı Zeki Gül ve Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)