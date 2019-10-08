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Tabelalara “T.C.” önerisi reddedildi

CHP Belediye Meclisi Grubu’nun Belediye tabelalarına “T.C.” ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin önerisi AK Partili üyelerce reddedildi.

Tabelalara “T.C.” önerisi reddedildi

CHP Belediye Meclisi Grubu’nun Belediye tabelalarına “T.C.” ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin önerisi AK Partili üyelerce reddedildi.

08 Ekim 2019 Salı 23:29
Tabelalara “T.C.” önerisi reddedildi

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda Türkiye’nin Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik yapması muhtemel harekata ilişkin konuşmalar yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, operasyonu sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Bu millet mazlumların umudu olmaya devam edecektir” dedi. Aşgın, toplantıya gaziler tarafından kendisine armağan edilen kravatla geldiğini de dile getirerek, “Aslında buraya kefenimle gelecektim ama gazilerimizin armağan ettiği kravatla gelmek daha uygun oldu” dedi.

Aşgın’ın konuşmasının ardından CHP’li üyeler, Belediye tabelalarına “T.C.” ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin bir öneri verdi. Söz konusu önergeyle ilgili bir değerlendirme yapan Aşgın, “Bu konu tabela meselesi değil, gönül meselesi. Tabelalara T.C. ibaresinin konulmasına ilişkin bir zaruriyet yok. Bizim vatan sevgimiz tabelayla sınırlı değil” diyerek, önergeyi oyladı.

İlgili önerge, CHP ve MHP’li üyelerin “evet” oyuna karşın, AK Partili üyelerin “hayır” oyuyla kabul edilmedi. (Taner ŞİMŞEK)

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