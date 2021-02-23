SYDV’den kitap desteği

Maddi imkânsızlıklar ve çeşitli sebeplerden dolayı kitap temin edemeyen öğrencilere ise Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda büyük bir destek geldi. Çorum’daki 149 öğrenciye toplamda 596 kitap ulaştırılmak üzere SYDV İl Müdürü Zekeriya Doğan tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya teslim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Öğrencilerimizin Türkçemizi düzgün ve doğru kullanarak düşüncelerini anlaşılır ve açık bir şekilde aktarabilme, bilişsel anlamda algılama, yorum, sentez ve değerlendirme yapabilme becerilerini kazanmasını hedeflediğimiz "Kitap Okuma Yarışmasında " maddi imkânsızlıklar sebebiyle yarışmaya katılamayacak durumda olan öğrencilerimize desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcımız Recep Yüksel ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı İl Müdürü Zekeriya Doğan' a çok teşekkür ediyorum. Kitap okuma yarışmasının öğrencilerimize katkılar sunarak onların gelişiminde fayda sağlamasını, kitap okuma alışkanlığının bir ömür boyu devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)