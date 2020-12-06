“Suya zam yapılmayacak”

Çorum’da İskilip ve Oğuzlar Belediyesi’nin suda indirim kararlarından sonra gözlerin çevrildiği Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bugün yapılacak Belediye Meclisi’nde 2021 yılı için suya zam yapılmaması için karar alınacağını söyledi.

Belediye Başkanı Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı olan Cumartesi günü Belediye yanındaki parkta güvercinleri besleyerek denetimde bulunan Polis ekiplerini ziyaret etti. Başkan Aşgın ayrıca güvercinleri besledikten sonra basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını da canlı yayında yanıtladı.

“ESNAFA DESTEK DEVAM EDECEK”

Konuşmasında sokak hayvanlarını sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ihmal etmediklerini söyleyerek ve vatandaşa virüsle mücadele konusunda özellikle kurallara uymaları konusunda çağrıda bulunan ve bu sayede sorunun aşılacağını anlatan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, esnafa desteklerin az olduğu yönündeki eleştirileri de yanıtlayarak bu konuda İstanbul ve Gaziantep gibi Belediyelerle karşılaştırılmalarının kendilerine gurur verdiğini, imkanları ölçüsünde gereğini yapmaya ve esnafın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

“YEREL MEDYAYA DESTEK SÜRECEK”

Belediye tarafından kurulan Web TV’nin maliyetini yüksek olmadığını ve dışarıya iş yaptırmadıklarını söyleyen Halil İbrahim Aşgın, ilimizin tarihi, kültürü, esnafı, engellileri, şehitleri ve tanıtımı ön plana çıkaran bir yayıncılık anlayışları olduğunu, Web TV’nin kurulmasının yerel medyaya desteklerinin kesileceği anlamına gelmediğini, yerel medyaya da hakkaniyet ve adalet ölçüsünde destek verdiklerini, bu nedenle yerel medyanın sıkıntı çekmesine gerek olmadığını vurguladı.

“TANITIMA ÖDENEN ÜCRET ÇOK DEĞİL”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın geçtiğimiz günlerde yayınlanan Payitaht Abdulhamit dizisinde Çorum ile ilgili yapılan reklama 40 bin TL verilmesinin çok olmadığını belirterek böyle bir tanıtımın daha yüksek fiyatlara yapılacağını söyledi.

Ulusal ölçekli bir kanalda hem leblebinin Çorum’un olduğunun tescilinin yapıldığını, hem alaycı bir ifade olarak kullanılan ‘Senin yaptığını Çorumlu yapmaz’ sözündeki algıyı ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ şeklinde çevirdiklerini, böylece Çorumluların işinde mahir uzman güzel adamlar imajının yerleştirildiğini; hem de 7-8 Hasan Paşa gibi tarihi bir değerimizin senaryoya girmesini sağladıklarını bildiren Aşgın, “Biz orada sadece leblebi değil Çorumla ilgili 3 konuyu öne çıkardık. 40 bin TL'ye ulusal ölçekli bir kanalda bunu nasıl yapacaksınız. Bu anlamda damarlarında Çorumlu kanı taşıyan herkes bundan gurur duymalıdır” dedi.

“ÇORUMLULARI BOŞ İŞLERLE OYALAMAYIN”

Başkan Aşgın yeni aldığı 5yaşındaki aracı ile ilgili yapılan eleştirilere de ‘konuşmaktan utanıyorum’ şeklinde cevap verdi. Bunun haber değeri olmadığını, kendisinin eski ve eşinin eski aracını satarak bu aracı aldığını, daha yüksek seviyede bir araç alabilecek maddi gücünün de bulunduğunu vurgulayan Aşgın, “Ben buna açıklama yapma gereği istemedim. Benim lise son sınıfta bile özel aracım vardı. Ailemin hali vakti yerinde idi. Yüzde 100 helal bir para ile alınmıştır. Ben bunu konuşmaktan utanıyorum ama yazmaktan utanmayanlar var. Başkan çalmıyor çırpmıyor vaatlerini yerine getiriyor. Yazacak birşey bulamadıkları için bunlarla uğraşıyorlar. Çorumluyu böyle boş işlerle oyalamayalım. Biz hizmet aşkıyla yola çıktık. Kimsenin ne dediğine bakmıyoruz ve biz yolumuzdan dönmeyiz. Birileri konuşacak, biz icraat yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SUYA ZAM YOK”

Belediye Başkanı İbrahim Aşgın, 2021 yılında içme suyuna zam yapmayacaklarını açıkladı. Çorum’un kuraklık bakımından ülkede ilk 5 il arasında yer aldığını vurgulayan Aşgın, yaşanan kuraklıktan dolayı su kaynaklarında sıkıntı yaşandığını ve baraj rezervlerinde ciddi azalma olduğunu vurguladı.

Yenihayat ve Hatap Barajları’ndaki rezervlerin şuan minimum düzeyde olduğunun açıklayan Aşgın, “Bunlara rağmen hemşehrilerimizin suyu en güzel şekilde kullanmaları için büyük gayret içerisindeyiz. Tarhan Köyü'nde yeni kuyularımız var. Bunların Yenihayat İsale Hattı'na bağlantıları ile ilgili vana ihalelerini yaptık. İsale çalışmaları da tamamlanmak üzere. Tarhan Köyü'ndeki kuyulardan ile kente su getireceğiz. Mesela önceki gün Eskice Köyü Terfi İstasyonu’nda yaşanan arızayı arkadaşlarımız 24 saat çalışarak çözdü ve bu sıkıntı şehre yansıtılmadı. Onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Aslında suya zam yapmamız gerekiyor ama yaptığımız istişareler sonucunda 2021 yılı için suya zam yapmama kararı aldık” diye konuşan Başkan Aşgın, konuyu bugün yapılacak Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşeceklerini, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde fedakarlığı yine belediye olarak kendilerinin üstleneceğini ifade etti.

Su fiyatlarına sürekli zam yapılıyor gibi bir algının yaratıldığını ancak sürekli zam yapılmadığını söyleyen Başkan Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen su paraları üzerinden tartışmalar yaşanıyor. Bir evde 5 kişilik bir ailenin 5 cep telefonu oluyor ve 400-500 TL fatura geliyor. O zaman su parası 75-100 TL gelenler niye isyan ediyor anlamıyorum. Ayrıca biz DSİ’ye 130 milyon gibi geçmişten gelen borcu ödüyoruz. 89 milyon TL’ya ise Koçhisar isale hattını yapıyoruz. Bu bedeli de yıllara sari olarak biz ödeyeceğiz. Bunlara rağmen suya herhangi bir zam yapmayacağız”

(Haber Merkezi)