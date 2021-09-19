“Süvari” artık AHLPark’ta

AHL Park AVM’nin yeni mağazası Süvari, açılışa özel bir kampanya da gerçekleştiriyor.

17 Eylül’de açılışını gerçekleştiren Süvari, AHL Park 1’inci kattaki yerini aldı. Açılışa; AHL Park AVM Müdürü Ayhan Kocabaş, Süvari Franchising Yatırım Müdürü Mustafa Tutar, Yatırımcı Zafer Demirci, Bölge Müdürü Selim Erdal ile Bölge Müdürü Gökhan Bakartepe katıldı.

Açılışa özel bir kampanya da gerçekleştiren Süvari, 500 TL’lik bir alışverişte 150 TL, 1.000 TL’lik bir alışverişte ise 250 TL’lik bir indirim uyguluyor. Kampanya, 17 Eylül – 5 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. (Haber Merkezi)

