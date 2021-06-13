Suudi Arabistan, ülke dışından hacı adayı almayacak

Suudi Arabistan yönetimi, yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle Müslümanların Hac ibaretine yönelik yeni bir karar aldı. Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyuruldu.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmaları gerektiği belirtildi. Yeni önlemin, salgının devam etmesi ve yeni mutasyonların ortaya çıkması nedeniyle alındığı vurgulandı. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na göre ülkede salgında şu ana kadar 463 bin 703 vaka tespit edilirken, 7 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı da Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılı içerisinde hac ibadeti için ülkemizden hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu. Açıklamada konu ile alakalı detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı da dile getirildi.

(İHA)

