Süt üretimi artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ekim ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ekim ayında 788 bin 198 ton inek sütü toplandı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 4,6 arttı, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yüzde 4 artarak 133 bin 44 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,3 artarak 1 milyon 333 bin 904 ton olarak gerçekleşti. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 2,2 azalarak 96 bin 119 ton, Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 939 bin 809 ton olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 60,1, kaymak üretimi yüzde 28, yağsız süt tozu yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 8,7 artarken, tereyağı üretimi yüzde 2,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7,7, ayran üretimi yüzde 14,8, azaldı. Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 10,9, inek peyniri yüzde 10,1, kaymak üretimi yüzde 7,4, tereyağı üretimi yüzde 6, yağsız süt tozu yüzde 5 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 5,9 ve ayran üretimi yüzde 13,8 azaldı.

(Haber Merkezi)