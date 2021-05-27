Süt üretimi % 1.7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Mart ayında 893 bin 603 ton inek sütü toplandı. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı % 1,7 arttı, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 arttı.

Mart ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama % 3,5, protein oranı ise ortalama % 3,3 olarak tespit edildi. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi % 0,9 azalarak 145 bin 363 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi % 1,1 azalarak 418 bin 884 ton olarak gerçekleşti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi % 3,1 azalarak 90 bin 450 ton, Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,1 azalarak 261 bin 341 ton olarak gerçekleşti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yağsız süt tozu % 42,5, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) % 35,5, kaymak üretimi % 26,2, ayran % yüzde 19,5, tam yağlı süt tozu üretimi % 7,9, tereyağı üretimi % 3,8, inek peyniri üretimi % 2,6, arttı. Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) % 43,5, yağsız süt tozu % 30,1, kaymak üretimi % 14,9, tam yağlı süt tozu % 11,4, inek peyniri % 3,6 artarken tereyağı üretimi % 3,1 ve ayran üretimi % 10,8 azaldı.

(Haber Merkezi)

