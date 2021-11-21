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“Süt üreticilerinin sorunları çözülmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, girdi maliyetlerinin artmasından dolayı süt üreticilerinin zor duruma düştüğünü belirterek, iktidardan süt üreticilerinin sorunlarının çözümünü istedi.

Güncel 21.11.2021, 18:03
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“Süt üreticilerinin sorunları çözülmeli”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Çorum Merkez Büğet Köyü’nü ziyaret ederek süt üreticilerinin sorunlarını dinledi.
Üreticiler, geçen yıl 50 liraya aldıkları 1 torba sanayi yemini bu sene 165 liradan aldıklarını belirterek, sütün litresini ise Süt Birliğine 3 lira 18 kuruştan verdiklerini söyledi. Küçük aile işletmelerinin ise yemin torbasını 185 liradan aldığı belirtildi.
Üreticiler ayrıca mazot, gübre, zirai ilaç fiyatlarının yüksekliğinden, yüksek faiz oranlarından, ürünlerin para etmemesinden, emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınarak, tarım ve hayvancılık yapacak durumlarının kalmadığını, her geçen gün zarar ettiklerini açıkladı. Üreticinin ayakta kalabilmesi için gereken desteğin verilmesini, tarım ve hayvancılığa, üretime önem verilmesini isteyen Buğet halkı, Tarım Bakanını göreve davet etti.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise sütün Damızlık Birliğine litresi 3 lira 18 kuruştan verildiğini, 50 kiloluk yemin ise 165 TL’den satıldığını belirterek, “üreticinin para kazanması için 1 litre süt 1.5 kg kesif yem almalı ki üretici zarar etmesin” dedi.

SÜT İNEĞİ KENDİNİ BİLE BESLEYEMİYOR,
1 LİTRE SÜT 5 TL’DEN BİRLİĞE VERİLMELİ
Tahtasız, “1 litre sütün fiyatı şu anda en az 5 TL’den birliğe verilmelidir. Bir süt ineği ortalama 22 litre süt verse, kendini bile besleyemez” ifadesini kullanarak durumun açık ve net bir şekilde ortada olduğunu dile getirdi.
Tahtasız, “Çiftçi ürettiği sütün litresini 3,18 kuruş tan birliğe veriyor sütün çiftçiye maliyeti ise 4,35 kuruş. Yani üretici zarar ediyor. Çiftçimizin hem kendi damızlığını, hem besi hayvanını doğurması gereken süt ineğimiz şu anda kasaba gidiyor. Çünkü hayvanın yediği yem, yediği yemle beraber ürettiği süt maliyetini karşılamıyor. Hayvancılık maliyetlerinin %70’ni yem oluşturmaktadır. Eğer siz bir ülkede yem sorununu çözememişseniz hayvancılığı sürdüremezsiniz” ifadesini kullandı.
Tahtasız, gıda arzının sürdürülebilirliğinin toplumların sağlığı ve geleceği açısından öneminin büyük olduğunu belirterek, “Gıda arzını etkileyen en temel unsurları dikkate alarak karar vericilerin politika geliştirmesi, sektörel büyümenin önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Süt sektörü birçok alt sektörün ilk hammadde ihtiyacını karşılaması nedeniyle tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği ile aynı öneme sahiptir. Süt üretiminde girdilerin ucuz ve güvenilir olması sektörün sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle süt ve süt ürünleri arz güvenliğinin teminatı tarımsal üretiminin sürdürülebilir şekilde yapılmasına bağlıdır” diye konuştu.
Tahtasız, “Bugün çiftçilerimiz artan maliyetlerden dolayı kredi ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Sektörde en önemli girdi maliyetleri olan yem ve enerji fiyatları ile diğer girdi maliyetleri artarken süt fiyatlarının artmaması üreticilerimizi zor duruma düşürmektedir” diyerek, çiftçinin, üreticinin yanında olduklarını vurguladı.
Tahtasız, “Yetkilileri en kısa zamanda süt üreticilerimizin bu sorununu çözmek için harekete geçmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
CHP İl Başkanı Tahtasız, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Duran Arslan, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve bazı yöneticileri ile birlikte Büğet Köyü Muhtarı Saffet Kışla, Büğet Köyü Derneği Başkanı Ceylan Yaşar ve köy halkıyla sohbet etti. (Haber Merkezi)
 

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