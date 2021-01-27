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Süt toplama ve depolama ünitesine kavuştular

Çorum'un Alaca İlçesi'nde 3 köy daha Mobil Süt Toplama ve Depolama Ünitesine kavuştu.

Güncel 27.01.2021, 22:10 27.01.2021, 22:18
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Süt toplama ve depolama ünitesine kavuştular

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Orta Karadeniz Ajansı'na (OKA) sunulan ve kabul gören proje çerçevesinde Alaca'nın daha önce Miyanesultan Köyü'ne ardından Büyükhırka, Küçükhırka ve Evci Köyleri'ne Mobil Süt Toplama ve Depolama Ünitesi kuruldu.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, daha önce OKA'ya sundukları Mobil Süt Toplama ve Depolama Ünitesi projesinin kabulü ile projelerinin OKA'dan destek almaya hak kazandığının altını çizerek, bu ünitenin üreticilere büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Yılmaz Kaya, şu anda Alaca'nın Miyanesultan, Büyükhırka, Küçükhırka ve Evci Köylerindeki üreticilerin Mobil Süt Toplama ve Depolama Ünitesine kavuşmasının sevincini yaşadıklarını dile getirerek, hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

(Haber Merkezi)

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