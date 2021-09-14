Süt miktarında artış

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı %1,6 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,3 arttı.

Temmuz ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama %3,5, protein oranı ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %4,9 azalarak 105 bin 598 ton olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi %5,5 azalarak 900 bin 526 ton olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi %0,04 azalarak 104 bin 446 ton, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 artarak 643 bin 186 ton olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)

