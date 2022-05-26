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“Süt içme alışkanlığı ve süt tüketimi artırılmalı”

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun keçi süt üretiminin yüzde 9.5 arttığını söyledi. 

Güncel 26.05.2022, 19:07
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“Süt içme alışkanlığı ve süt tüketimi artırılmalı”

Nihat Çelik, Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı Dünya Süt Günü’nü 1991 yılında ülkemizde de kabul edilerek kutlandığını belirterek, “Başta sektördeki tüm yetiştiricilerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere süt sektörünün tüm aşamalarında hizmet verenlerle birlikte tüketicilerimizin Dünya Süt Gününü kutluyorum” diye konuştu.
TÜİK tarafından açıklanan süt üretim istatistiklerinde koyun keçi süt üretiminin arttığına dikkat çeken Çelik: “2021 yılı rakamlarına göre toplam süt üretimimiz 23 milyon 200 bin ton olarak gerçekleşti. 2020 yılına göre yüzde 1,3 oranında bir azalış söz konusu ancak koyun ve keçi süt üretim miktarlarında artış var. 2020 yılına göre 2021 yılında koyun sütü yüzde 5,6 artarak 1 milyon 144 bin ton, keçi sütü ise yüzde 3,9 artarak 623 bin ton olmuştur. Toplamda ise koyun keçi süt üretimimiz yüzde 9,5 oranında artarak 1 milyon 766 bin ton rakamına ulaşmıştır. Dolayısıyla koyun ve keçi sütü üretimlerindeki artış sektörümüz adına memnuniyet vericidir. Önümüzdeki yıllarda üretim rakamlarıyla birlikte tüketimin de artması en temel arzumuzdur” dedi.
Sütün çok önemli bir besin kaynağı olduğunu vurgu yapan Çelik, “Süt, Allah’ın biz kullarına bahşettiği en güzel nimetlerden biridir. Ama ne yazık ki ülkemizde süt içme alışkanlığı diğer ülkelere göre maalesef çok düşük seviyelerdedir. Böylesine hayati değeri olan bir ürünün kola veya gazlı içeceklerden daha az tüketiliyor olması düşündürücüdür. Dolayısıyla süt ve süt ürünleri tüketiminde özellikle çocuklarımız ve gençlerimize süt içme alışkanlığını kazandırmak ve süt tüketimini artırmak için çaba harcamalıyız. Doğal olması bakımından koyun, keçi süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi daha fazla özendirilmelidir. Geçmişte uygulanan okul sütü programının yeniden değerlendirilmesi ve bu manada besin değeri diğer sütlere nazaran yüksek olan ve anne sütü kadar değerli olan keçi sütünün ön planda tutulmasını çocuklarımızın geleceği ve güçlü nesiller yetiştirmek adına oldukça önemsiyorum” ifadelerini kullandı. 
Ulusal Süt Konseyi’nce çiğ süt referans fiyatları belirlenirken koyun ve keçi sütüne yer verilmediğine işaret eden Çelik, koyun sütü fiyatının 12 TL, keçi sütü fiyatının ise en az 10 TL olmasını talep ettiklerini dile getirdi.
(İHA)
 

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