Susuz topraklarda su sevinci

Suyun insanın hayatını devam ettirebilmesi için çok önemli olduğunu dile getiren Öztekin, dünyada her gün binlerce çocuğun temiz su ve hijyene ulaşamadığı için hayatını kaybettiğini, susuzluğun Afrika’nın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Öztekin: “Cansuyu Derneği olarak Afrika’da 3 binin üzerinde su kuyusu açtık. Oraya gidince hangi kapıyı çalıyorsak hasretle bakan yüzler görüyoruz. Çok şükür hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile açtığımız kuyular Afrikalı kardeşlerimiz hem temiz suya kavuşmasını sağlıyor hem de suya ulaşmak için kilometrelerce yürümekten kurtuluyorlar. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz Allah hepsinden razı olsun. Bizlerde daha çok muhtaca ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)