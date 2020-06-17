Susuz topraklarda su sevinci
Cansuyu Derneği, hayırseverlerin desteği ile 23 farklı alanda yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Canzuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, yapılan yardımların en önemlilerinden bir tanesinin de Su Kuyusu Projesi olduğunu ifade ederek, Afrika’nın suya muhtaç olan bölgelerinde 3 binin üzerinde su kuyusu açan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin , hayırseverlerin desteği ile bu projesini sürdürdüğünü kaydetti.
Suyun insanın hayatını devam ettirebilmesi için çok önemli olduğunu dile getiren Öztekin, dünyada her gün binlerce çocuğun temiz su ve hijyene ulaşamadığı için hayatını kaybettiğini, susuzluğun Afrika’nın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olmaya devam ettiğini vurguladı.
Öztekin: “Cansuyu Derneği olarak Afrika’da 3 binin üzerinde su kuyusu açtık. Oraya gidince hangi kapıyı çalıyorsak hasretle bakan yüzler görüyoruz. Çok şükür hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile açtığımız kuyular Afrikalı kardeşlerimiz hem temiz suya kavuşmasını sağlıyor hem de suya ulaşmak için kilometrelerce yürümekten kurtuluyorlar. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz Allah hepsinden razı olsun. Bizlerde daha çok muhtaca ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
|İmsak
|03:04
|Güneş
|05:02
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:10