Süslü kadınlar pedal çevirecek

Çorumlu kadınlar 22 Eylül’de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda bir araya gelecek. Çorum’da 4.’sü yapılacak olan bisiklet turu, Kadeş barış Meydanı’ndan başlayarak Saat Kulesi, Çorum Müzesi, Bahabey Caddesi ve tekrar Kadeş Barış Meydanı istikametinde gerçekleşecek.

22 Eylül Pazar günü saat 16:00’da gerçekleşecek etkinlik için Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizasyonu Çorum Sorumlusu Melek Gizem Çataroğlu, “Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık” dedi. Çataroğlu bütün Çorumlu kadınları bisiklet turuna davet etti. (Esra ESEN)