Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yarın

Çorum’da dördüncüsü düzenlenen bisiklet turu, Pazar günü saat 16.00’da Kadeş Barış Meydanı’ndan başlayıp Saat Kulesi, Çorum Müzesi ve Bahabey Caddesi güzergâhını takip ettikten sonra tekrar Kadeş Barış Meydanı’nda tamamlanacak. Hem sağlık açısından faydalı olan, hem de en ucuz ve güvenli ulaşım araçlarından birisi olan bisiklete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen bisiklet turuna kadınlar, hem kendilerini, hem de bisikletlerini süsleyerek katılıyor.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizasyonu Çorum Sorumlusu Melek Gizem Çataroğlu, tüm Çorumlu kadınları bisiklet turuna davet etti.

Çataroğlu, “Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemşehrilerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekmek amacıyla süsleneceğiz ve bisikletimizle yollara çıkacağız” dedi. (Haber Merkezi)