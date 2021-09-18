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“Süslü Kadınlar” Bisiklet Turu yarın
“Dünya Otomobilsiz Kentler Günü” etkinlikleri çerçevesinde Çorum’da da geleneksel hale gelen “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” yarın yapılacak.
Güncel 18.09.2021, 00:10
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Kadeş Meydanı’nda bisikletleriyle toplanacak kadınlar, Saat Kulesi, Çorum Müzesi istikametinde bisiklet sürüşü yaparak “otomobilsiz hayat” konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacaklar.
Etkinliğin organizatörlerinden Melek Gizem Çataroğlu, kadınların bisiklete binmesini teşvik amacıyla gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun Çorum’da 4. kez gerçekleştirileceğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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