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“Süs havuzları” uyarısı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girilmemesi konusunda uyarı geldi.

“Süs havuzları” uyarısı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girilmemesi konusunda uyarı geldi.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:35
“Süs havuzları” uyarısı

Özellikle çocukların yaz aylarında artan sıcaklardan bunalıp park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girdiğine dair gelen şikayetler üzerine önemli bir uyarıda bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Bu son derece tehlikeli bir davranış. Süs havuzlarının içerisinde elektrik asamı ile çalışan teçhizatlar var bunlar da havuza girenler için ciddi bir risk oluşturuyor. Özellikle ailelerden, parklarımızda dinlenen vatandaşlarımızdan ricamız çocukları uyarsınlar” dedi.

Aşgın, Park, bahçe ve refüjlerde bulunan süs havuzlarına girenleri gören vatandaşların 153’ü Alo zabıta hattını aramalarını istedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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