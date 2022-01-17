Süs havuzları buz tuttu

Son yılların en soğuk günlerinin görüldüğü, sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte yaşam olumsuz etkilendi. Park ve bahçelerdeki süs havuzları dondu. Havuzların üzerinde kalın buz tabakaları oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Çorum'da kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü etkili olan kar yağışının ardından Salı günü de kentte etkili kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kar yağışı ile birlikte gündüz 2, akşam saatlerinde ise eksi 5 derece olacağı belirtildi. Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Türkiye’de kış şartlarını hissettireceği ve soğuk ve kar yağışlı havanın 3-4 gün süreceği ifade edildi.

(Yusuf ÇINAR)