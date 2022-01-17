Süs havuzları buz tuttu
ÇORUM'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Eksi 4 dereceye kadar düşen sıcaklık sonrası kentin bazı bölgelerinde süs havuzları buz tuttu.
Güncel 17.01.2022, 13:09 17.01.2022, 13:41
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Son yılların en soğuk günlerinin görüldüğü, sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte yaşam olumsuz etkilendi. Park ve bahçelerdeki süs havuzları dondu. Havuzların üzerinde kalın buz tabakaları oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Çorum'da kar yağışı bekleniyor. Cumartesi günü etkili olan kar yağışının ardından Salı günü de kentte etkili kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kar yağışı ile birlikte gündüz 2, akşam saatlerinde ise eksi 5 derece olacağı belirtildi. Önümüzdeki hafta sonu (22 Ocak) Orta Avrupa'dan sarkacak soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Türkiye’de kış şartlarını hissettireceği ve soğuk ve kar yağışlı havanın 3-4 gün süreceği ifade edildi.
(Yusuf ÇINAR)
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