Sürünün saldırısında yaralanan köpeği başkan yardımcısı kurtardı
Çorum’da sürü halinde gezen köpekler kaldırımda yatan bir başka köpeğe saldırdı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, saldırgan köpeklerin arasına girerek yaralanan köpeği kurtardı. Yaşananlar ise MOBESE kameralarına yansıdı.
Güncel 25.03.2022, 10:11 25.03.2022, 10:37
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Olay Kentin en işlek Caddesi olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Çorum Valiliğinde düzenlenen toplantıya katılan Yağbat, toplantı çıkışı çok sayıda köpeğin kaldırımda yatan bir köpeğe saldırdığını gördü. Koşarak gelen Başkan, yaralı köpeği kurtardı. Olaya tanık olanlar ise başkana teşekkür etti. O anları MOBESE kameraları an be an kaydetti.
YAŞANANLARI MOBESE KAMERALARI KAYDETTİ
Görüntülerde kaldırımda yatan köpeğe sürü halinde gezen köpeklerin saldırdığı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın koşarak köpeklerin arasına daldığı ve yaralı köpeği kurtardığı görülürken, yine görüntülerde Yağbat’ın diğer köpekleri uzaklaştırdıktan sonra barınak görevlilerine yaralı köpeği teslim ettiği anlar yer aldı.
(Yusuf ÇINAR)
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