Sürücülere zor anlar yaşatan kar, öğretmen ve öğrencilerin eğlencesi oldu

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Çorum’da kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler de sokaklara akın etti. Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 3. Sokak bir araya gelen Salim Akaydın Ortaokulunda, öğretmen ve öğrenciler gönüllerince kartopu oynadı, poşetlerle kaydı. Öğrencilere eşlik eden öğretmenler öğrencilerinden büyük alkış aldı.

(Yusuf ÇINAR)