Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya uygun olarak öğle saatlerinden itibaren Çorum’da etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi adeta beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan araçlar, karla kaplanan ara yollarda güçlükle ilerledi. Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Ekipler tuzlama çalışmalarını sürdürürken çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Öte yandan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kar yağışı ile ilgili ekiplerin hazırlıklarını tamamladığını belirterek sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda “Masumiyetin simgesi, Bereketin ve bolluğun müjdeleyicisi Hoş geldin... Kar” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)