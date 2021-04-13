“Sürücüler Ramazan’da dikkatli ve sabırlı olmalı”

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve emniyet mensuplarının polis haftasını kutlayan Şahin, “Şehirlerimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan canı pahasına çalışan polislerimizin gazi ve emekli emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullandı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oda başkanı Şahin’e teşekkür etti.

SÜRÜCÜLERE RAMAZAN UYARISI

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin; zaman zaman trafikte yorgunluğunda verdiği hislerle tartışmalarda yaşandığını ifade ederek; “Tüm sürücüleri daha dikkatli ve sabırlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise, ramazan ayında iftara yakın saatlerde trafikte yoğunluk oluştuğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sabırlı ve duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

