Sürücüler dikkat! EDS ceza yazmaya başladı

Çorum-Sungurlu ile Sungurlu Çorum arasına yaklaşık 61 km'lik yolda kurulan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) faaliyete geçti. İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Kazım Durmaz EDS ile ilgili bilgi verdi.



Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Kazım Durmaz, yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının çoğunun hızdan kaynaklandığını söyledi. Durmaz, Çorum’da İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından, PTS - EDS Ortalama Hız İhlal Tespiti hayata geçirilerek hızdan kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şubat ayı itibariyle hayata geçirilen EDS Sungurlu- Çorum gidiş ve geliş şeklinde iki koridorun hayata geçirildiğini hatırlatan Durmaz, “Otomobil cinsi araçların yasal hız sınırlarının 121 kilometre üstünde olan araçlara cezai işlem uygulanmaktadır. Minibüs ve otobüslerde hız limiti 90 kilometre, kamyon kamyonetlerde 85 kilometre, panelvan tarzı araçlarda 100 kilometre, motorlu bisikletlerde 45 kilometre ve tehlikeli madde taşıyan araçlarda yine hız sınırı 60 kilometredir. Kanunumuz 51’inci maddesi bu hız limitlerinin karayolları trafik yönetmeliğinde belirtilen limitlerine yüzde 10’da tolerans koyarak 110 kilometre olan hız limitini 121 kilometre olarak uygulamaktayız. 221 kilometre hızla seyrettiği tespit edilen araçlara cezai işlemlere tabi tutulmaktadır” dedi.

“AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL”

İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ise Sungurlu ve Çorum arası kurulan bu sistemin temel amacının sürücülere ceza yazmak değil, yorgunluktan ve uykusuzluktan kaynaklanan takla atma, kanala düşme, bariyerlere çarpma gibi kazaları en aza indirmek olduğunu vurguladı. 15 gün önce hayata geçirilen EDS ile bunu başaracaklarına inandıklarını anlatan Demir, “Çorum’da kazalarla ilgili yapılan diğer projelerle birlikte teknolojiyi en üst seviyede kullanarak, drone, KGS, HDS teknolojik cihazlarla herhangi bir insandan kaynaklanan hataları en aza indirerek doğru bir şekilde vatandaşlarımıza yansıtmak istiyoruz. Burada amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değil, vatandaşlarımızı olabildiğince bu 61 kilometre dediğimiz koridorda dinlenerek, seyahatlerine devam etmelerini sağlamak” ifadesini kullandı.



GÜNLÜK ORTALAMA 150 ARAÇ HIZ SINIRINI AŞIYOR

Çorum’da bu sistemin 15 gündür faaliyette olduğunun altını çizen Demir “Bir günde belirtilen güzergahlardan16 bin araç geçmektedir. Ceza kesilen araçları değerlendirdiğimizde iki yönlü olmak üzere günlük ortalama 150 araç belirtilen hız sınırını ihlal etmiştir. Bu da bizim için sevindirici bir durumdur. Çok ihlalin olmaması kazaların minimize edileceği anlamına gelmektedir, zaten bizim temel amacımız vatandaşlarımızı bilgilendirerek kazaları en aza düşürmektir” diye konuştu.



HIZ SINIRI SOLLAMA PAYIYLA BİRLİKTE 121

Demir, 2011 yılı ile 2021 yılı arası yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılında 48 ölümlü kaza yaşanırken, 2021 yılında ölümlü kazalarda bu sayının 22’ye düştüğünü belirterek şunları söyledi: “Bir de önemli bir konuyu gündeme getirmek istiyorum, EDS konusunda özellikle vatandaşlarımız bu konuda yanlış bilgilendirilmekteler. 60 kilometre hızla ya da 70 kilometre hızla giden bir sürücüye ceza yazılmamaktadır. Yasal hız sınırı dediğimiz otomobiller 110 kilometre, 10 kilometrede araç sollama payı dediğimiz payı eklediğimizde toplam 120 kilometre hızla gittiğinde ceza yazılmamaktadır. 50 kilometre 60 kilometrede ceza yazılıyor diye bir algı var bu yanlış. Bizim amacımız bu 61 kilometrelik mesafede sürücülerimizi dinlendirmek, ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayıp yollarına devam etmelerini sağlamaktır.”

Demir, PTS - EDS Ortalama Hız İhlal Tespiti kurulmadan önce Çorum Sungurlu arasında çift yönlü ihlal sayısının günlük ortalama bin 800 araç olduğunu EDS ile birlikte bu sayının günlük ortalama 100-150 araca düştüğünü sözlerine ekledi.

(Yusuf ÇINAR-Nurdan Akbaş (özel haber)