“Sürü bağışıklığı politikalarıyla salgınla mücadele edilemez”

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, pandeminin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtiğini belirterek, “Salgının kontrol altına alınması bir tarafa kontrol tamamen kaybedildi, vakalar günlük 60 bini geçti. Resmi rakamlara göre vaka sayısı toplamda 4 milyonu bulmuşken resmen teşhis konulmamış pozitif vakalarla bu sayı çok daha korkunç boyutlarda” dedi.

“Salgının bu noktaya gelmesinde siyasi iktidarın sorumluluğu açıktır” ifadelerini kullanan Gökmen, bilim insanlarının uyarılarına, halkın ihtiyaçlarına kulak tıkayan iktidarın, aç-kapan mantığıyla halkı sürü bağışıklığına terk ettiğini dile getirdi.

İktidarın büyük sermaye gruplarının çıkarlarını gözetip kârlarını güvenceye alacak her türlü tedbirleri alırken, pandeminin ve krizin yükünü işçisi, memuru, üretici köylüsü, küçük esnafı, işsizi ile halkın üzerine yıkma yolunu seçtiğini kaydeden Gökmen, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sağlık Bakanı gerçeği ne kadar çarpıtmak ne kadar sorumluluğu üzerlerinden atmak istese de, iddiasının aksine, salgının bu düzeye gelmesinin sorumlusu 84 milyon değil iktidarlarıdır, tek adam yönetimidir.

Bilim Kurulu'nun sonraki gününde bakanları ile istişare sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı da yine salgınla mücadeleye çözüm olmayacak, genel geçer tedbirleri ilan etti. İşçileri sürü bağışıklığı içinde çalışmaya mahkûm ederken, evlerine kapanmaya gönderdiği geniş kesimlerin ekonomik geçimlerini nasıl sağlayacakları ise iktidar cenahından cevap bulmayan koca bir boşluktur.

Salgınla mücadelede izlenecek yol bellidir. Bugün yaşanan sorunlar kısıtlı kaynaklardan değil, iktidarın tercihlerinin sonucudur. Mesele iktidarın kaynakları hangi sınıfın lehine kullandığı ile ilgilidir. 4 hafta tam kapanma, işçi ve emekçiler için tam destek, ekonomik ve sosyal koruma sağlanmalıdır. Aşı yaygınlaştırılarak en kısa zamanda tamamlanmalıdır. Hükümetin ekonomik krizi ve pandemi sürecini fırsata çevirmesini, sorumluluğu ve yükü halkın sırtına yüklenmesini kabul etmiyoruz, bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz.” (Haber Merkezi)