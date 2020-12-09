Suriye’ye yardım TIR’ı yola çıkıyor

Kış aylarının gelmesi ile birlikte yaşamları daha da zorlaşacak olan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile de zor günler geçiren Suriyeliler için İHH İnsanı Yardım Vakfı yeniden harekete geçti.

İHH Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” sloganı ile yeni bir yardım kampanyası başlatıldığı açıklandı.

Kampanya kapsamında 81 ilden yardım malzemelerinin eş zamanlı olarak yola çıkacağı dile getirilirken, Çorum’da da vatandaşların desteği ile hazırlanan 80 ton gıda ve yaşam malzemesinin yarın saat 11.00’de Çorum İHH ofisinden dualarla uğurlanacağı açıklandı.

(Haber Merkezi)